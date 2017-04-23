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德安航空降落輪胎異常 機組、乘客5人平安

德安航空班機今日在澎湖七美降落時，發生鼻輪漏氣的意外。（資料照，記者王秀亭攝）

2017-04-23  14:25

〔即時新聞／綜合報導〕德安航空7002班機今天上午從高雄飛往澎湖七美，降落時機長察覺輪胎發生異常。民航局對此表示，初步檢查認為是輪胎漏氣，幸好機上2名機組人員和3名乘客都平安無事。

據《中央社》報導，該班機於上午8時40分在七美降落，機長發現問題後通知民航局，隨後證實是鼻輪發生漏氣狀況。

民航局標準組長林俊良指出，漏氣的鼻輪已經更換輪胎，在中午12時許該飛機再度重新派飛，之後會再追查漏氣原因。

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