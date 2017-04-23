警車相撞4傷 暴露警力青黃不接問題
警車相撞車禍，暴露出勤務重的警局，員警青黃不接的問題。（記者張瑞楨翻攝）
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市今天清晨發生追逐鬥毆滋事青少年，兩輛警車相撞，4名警員受傷的憾事，4警從警資歷都不深，命危的簡銘韋分發任警僅半年的菜鳥，其他3警，從警經歷也僅有半年到3年，車禍主因是急著追犯嫌，行經路口沒有減速，這起車禍也暴露出經驗不足菜鳥當主力與先鋒，員警青黃不接、經驗難以傳承的嚴重問題。
依各警局的作法，值勤時都由資歷深的老鳥，搭配資歷淺的菜鳥員警，部分分局還會由10年以上資深巡佐帶領菜鳥巡邏，藉此豐富資淺員警的經驗，透過任務來傳承經驗，不過，今天發生的警車相撞意外，受傷的4警資歷都淺，令人相當意外。
六分局資料顯示，重傷的市政所警員簡銘韋，是去年畢業的警專33期，去年下半年才分發到市政所，正式警察資歷才半年，駕駛警車的市政所警員李孟昜，是4人中資歷最深，卻也是警專30期畢業，正式從警資歷也僅3年，駕駛警車的西屯所警員蔡宗澤，是前年畢業的警專32期，從警資歷僅1年餘，警員羅健智則是警專33期畢業，與重傷的簡銘韋是同學，資歷僅約半年多。
六分局副分局長馬仕彰說，台中市各分局基層員警，六分局的流動性最高，在該分局任職滿2年的員警屈指可數，幾乎都是資歷尚淺的員警當主力，其中，又以勤務最重的市政所與西屯所，資深員警最少，只好由比較資深一點的員警，帶領菜鳥值勤。
他指出，法規規定任職一年可以請調，市政所與西屯所的勤務繁重，「同酬不同工」，剛分發下來的員警，任滿一年就請調，導致兩所員警資歷普遍不足，資深員警屈指可數，在警勤區任職滿2年的員警更是寥寥無幾，他希望能透過考績與獎金，來改善此一問題。
至於資歷不足，是否為車禍主因？他以自己為例分析說，他年輕時也會奮不顧身，以達成任務為優先，但隨著年紀增長，他逐漸以安全為最重要考量，警察普遍都有類似現象，年輕警察想達成任務，以任務優先，常在路口忘記減速，資深警察就會記得先減速，以安全為重。
年輕菜鳥警察奮不顧身，路口沒減速，是警車車禍的原因之一。（記者張瑞楨翻攝）
市政所員警李孟昜創傷性蜘蛛網膜下出血等傷勢，目前澄清醫院加護病房觀察中。（記者張瑞楨翻攝）
市政所員警李孟昜創傷性蜘蛛網膜下出血等傷勢，目前澄清醫院加護病房觀察中。（記者張瑞楨翻攝）
市政所員警簡銘韋，頭部與身體多處受傷，一度失去心跳呼吸，於台中榮民總醫院中港院區開刀中。（記者張瑞楨翻攝）
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