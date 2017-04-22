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嘉義民雄砂石車撞機車 18歲騎士殞命

2017-04-22  21:11

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉台1線（建國路3段）南下路段，今天下午4時許發生死亡車禍，砂石車駕駛不明原因撞上騎乘機車的民雄農工18歲朱姓學生，朱某上半身被車輪輾壓，送醫急救無效，事故原因正由警方調查中。

嘉義基督教醫院表示，朱姓學生到院前已無呼吸心跳，經急救25分，下午5點1分宣告不治。

民雄農工校長孫忠義表示，朱生就讀機械科1年級，下午從學校騎車返回嘉義市家中，孰料遇上劫難，師長已至學生家中安撫及協處後事。

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  • 嘉義縣民雄鄉台1線今下午4時許發生死亡車禍，砂石車駕駛不明原因撞上騎乘機車的民雄農工18歲朱姓學生。（記者曾迺強翻攝）

    嘉義縣民雄鄉台1線今下午4時許發生死亡車禍，砂石車駕駛不明原因撞上騎乘機車的民雄農工18歲朱姓學生。（記者曾迺強翻攝）

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標題：嘉義民雄砂石車撞機車 18歲騎士殞命


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