蔣介石再遭斬首還潑漆 北投警方追查中

位於陽明山上的陽明公園內蔣介石銅像，今發現遭人斬首，座身還遭潑紅漆、噴字。（記者陳恩惠翻攝）

2017-04-22 10:49

〔記者陳恩惠／台北報導〕繼北市信義區、內湖區陸續發生蔣介石銅像遭斬首的事件，位於陽明山國家公園、靠近花鐘的陽明公園內的蔣公銅像，今天上午不僅遭斷頭，座身還遭潑紅漆、噴字，轄區北投警方已趕往採證中；由於某團體已數度犯案，警方不排除約談調查。

台北市警局北投分局公園派出所證實，上午有民眾爬陽明山時，在陽明公園內，發現小廣場的蔣介石銅像被砍，於是報警，警方仍在連絡所屬台北市公園路燈管理處是否提出毀損告訴，並主動至現場拍照蒐證。