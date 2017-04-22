快訊PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
蔣介石再遭斬首還潑漆 北投警方追查中
2017-04-22 10:49
位於陽明山上的陽明公園內蔣介石銅像，今發現遭人斬首，座身還遭潑紅漆、噴字。（記者陳恩惠翻攝）
〔記者陳恩惠／台北報導〕繼北市信義區、內湖區陸續發生蔣介石銅像遭斬首的事件，位於陽明山國家公園、靠近花鐘的陽明公園內的蔣公銅像，今天上午不僅遭斷頭，座身還遭潑紅漆、噴字，轄區北投警方已趕往採證中；由於某團體已數度犯案，警方不排除約談調查。
台北市警局北投分局公園派出所證實，上午有民眾爬陽明山時，在陽明公園內，發現小廣場的蔣介石銅像被砍，於是報警，警方仍在連絡所屬台北市公園路燈管理處是否提出毀損告訴，並主動至現場拍照蒐證。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 死了12年沒下葬 家人天天供餐、幫他洗澡...
- 航母卡爾文森號訓練出意外 戰機飛行員跳海獲救
- 國民黨主席選舉72萬份連署書 僅25％合格
- 農村旅遊 盼進軍東南亞市場
- 約砲男星勾愛妻跑趴 網友虧假面
- 謝霆鋒妹曖昧鷹眼 謝賢催婚放大絕
- 彭斯訪亞太 聯印尼、澳洲制中
- 黃品源女兒高顏值 超有才
- NBA》前進波士頓？外媒爆料甜瓜可能改當綠衫軍
- 澳學者籲全世界告訴中國：台灣不屬於你！
- （影音）英靈異節目捕捉到超清晰鬼影！15年來首見嚇壞工作人員
- 美軍卡爾文森號訓練出事 飛行員跳機獲救
- 中國羽球大師賽》男雙混雙晉4 許仁豪惜敗林丹
- 史總:朗神若還有人要 打到50歲沒問題
- 族名打不出來 原民報戶口碰釘子
- 涉索回扣 五峰鄉長秋振昌遭收押
- 光芒or運動家 賭城當新家？
- 搶救地上權 國產署先降地租再降底價
- 楊一展帥氣肩扛 愛人腦充血想吐
- 年改會：年改挹注退撫基金 破產延後19年
- 少年犯 5拳打死菜鳥舍友
- 社論》謙卑不是理直氣弱
- 右手中指遭狗咬斷 顯微手術神接回
- 一例一休 7月起勞檢// 林美珠：先輔導才開罰
- 馮紹峰來台拍戲 透露最難忘的地方是...
- 豐臀金化身聖母瑪莉亞 挨轟愚蠢照撈錢
- 封存40萬顆雞蛋 農委會︰不知道怎麼辦
- 受到徐佳瑩感召 粉絲集資獻毛孩
- 菲防長登中業島 中國隔空警告
- 屏東淨灘 清出3500公斤的垃圾和漂流木
- 盧彥勳橫掃晉4 今遇加國剋星
- 陳冠希爆金屋藏女 秦舒培生千金
- MLB》柯隆7局挨11安吞敗 費城人趁機超車
- MLB》馬查多滑壘鏟傷對手 金鶯完封紅襪（影音）
- 遭酸砸錢選舉 吳敦義:是不負責任的夢話
- 江蕙遭搶案開庭 胞弟激動指認壞人
- 結婚沒邀疑被酸 郭富城爆寬姐其實...！
- 南台灣大學新南向 一卡通、全家、康橋也參一咖
- 4/22重要財經新聞一覽
- 董雲裳：川普政府不會改變對台政策
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：蔣介石再遭斬首還潑漆 北投警方追查中
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分