環狀線回填垃圾弊案 營造工地主任被收押

2017-04-22 08:17

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北地檢署偵辦「環狀線CF640區段標工程」」（地點即捷運十四張站）弊案，昨發動第三波偵查行動，指揮法務部調查局新北市調查處，搜索皇昌營造公司施工現場張姓主任等人辦公室等5處，並約談張男等5名皇昌公司現場作業人員，檢方今凌晨訊後，向法院聲押禁見張男及王姓現場監工，另3人則請回，法院裁定收押張男，王男5萬元交保。

皇昌營造公司100年10月間辦承攬台北市政府捷運工程局的「環狀線CF640區段標工程」，其中CF642子施工標的餘土清運交由萬業公司負責，但萬業遭控為節省清運成本，將挖出的土方賣給私人砂石場，再低價收購磚瓦、鋼筋鐵條、塑膠水管、木材等佯裝土石方回填，再向北捷東工處請領工程款，涉嫌偽造文書、詐欺、違反廢棄物清理法等罪。

檢調今年1月發動第一波偵查，上月底又約談與萬業合作的7名清運業者，昨再度約談皇昌營造公司施工現場張姓主任等5人到案說明，以釐清案情。