嘉義大埔6旬老翁走失 家屬憂心協尋

2017-04-21 20:38

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣大埔鄉茄苳村62歲村民王國雄，本月14日晚上身著灰色短袖、藍色短褲，腳穿黃色拖鞋，出門後失聯迄今，最後身影出現在茄苳村中的「幸福亭」，盼鄉親留意協尋。

王國雄的兒子王己政表示，獨居的父親身體硬朗，近期疑有失智傾向，上週五深夜從台南回大埔鄉探望父親，發現父親不在家中，隨即動員鄉親協尋，警方、消防人員及嘉義縣救難協會搜救隊員連日地毯式搜索，也未尋獲其蹤跡。

王己政說，父親身高155公分、體重61公斤，平時穿著灰色短袖、藍色短褲，腳穿黃色拖鞋，手戴銀色手錶，由於已經1週未尋獲，家人相當焦急不安，已透過臉書等網路社群請鄉親留意，若發現相似特徵的走失長輩，可以聯繫0921555294，或撥給大埔鄉民代表王國波，電話0975265339。