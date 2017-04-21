彰化少輔院殺人事件 打人、被打都來自破碎家庭
2017-04-21 22:07
〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化少輔院發生「院生打死室友」事件，雙方都來自破碎的家庭，2少年都由媽媽扶養長大，死者李男為了減輕媽媽的經濟負擔，拚命打工，誤交損友，加入詐騙集團當車手，而打人的洪男，年少情竇初開，愛上「學姐」，兩人情投意合上了床，結果女方家長不爽，要求天價「遮羞費」，洪男自覺拖累媽媽，意志消沉，結交損友，染上吸毒。
李男的媽媽哭訴說，她28歲時生下弟弟（李男），弟弟上面還有一個姊姊，結婚後，她經常遭先生沒來由地毆打，她為了讓小孩有一個健康的成長環境，決定遠離家暴，獨立扶養一對子女長大。
她說，弟弟2歲那年，她和先生辦理離婚，姊姊和弟弟長大後都很懂事，為了幫助家裡的經濟，都會打工賺錢，但弟弟因為不想讓她那麼辛苦，想多賺點錢而「誤入歧途」，加入詐騙集團當車手，後被判刑，去年12月移送少輔院收容，到108年6月才期滿。
李媽媽昨天被通知前來認屍，無法相信，平日身強體壯的弟弟死在拳頭下，一夜未闔眼的她，見弟弟長大以來，沒有過好日子，死掉又要被解剖，不禁潸然淚下。對於母子悲苦的遭遇，連一旁採訪的記者都不禁鼻酸。
打人的洪姓少年，家住彰化縣大城鄉，也是由媽媽扶養長大，洪男的觀護人說，洪男上國中後，愛上一名未成年的「學姊」，雙方發生性關係，對方家長知道後，氣急敗壞，「獅子大開口」向他家索討「天價」遮羞費，家裡無力負擔這筆賠償金，洪男自覺拖累家庭，也讓媽媽蒙羞，從此喪志，結交損友，染上毒品，判刑確定，去年6月移送少輔院收容，到108年3月才期滿，但因為積極爭取績分，表現不錯，已獲得提前出院的績分，原本在明年就可出去，結果因此案「功虧一簣」，洪男非常後悔。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 看不出來50歲！「李敏鎬媽」熱褲曬辣腿
- 史上最潮「消業障」穿搭 網友：這裙子有過香火嗎...
- MLB》鏖戰13局 遊騎兵再見安打退皇家
- 馬批太陽花不守法 黃國昌：踐踏法治的就是馬自己
- 搶外國專才 政院推4合1就業金卡
- 小薰認愛水電工 霸氣喊「這是我的男友！」
- 雞蛋戴奧辛超標勿慌 多吃這些食物有助排毒
- 小威懷孕20週 澳網「帶球」封后
- （影音）瀏海=偶像的生命！鄧超一劈 林俊傑秒崩潰
- 中國出手施壓北韓了！川普大讚幹得好
- 中職》王柏融殺翻聯盟 日本球迷口水流滿地
- 棒球之神編導 一朗轟別西雅圖
- 致用高中54週年校慶 校史館開幕
- 八里污水廠還新北管？ 朱立倫：當然很好
- MLB》開季連續無失分破功 派克斯頓躲敗投
- 少女時代成員秀蜜腿 潤娥偷洩10年情
- 立院三讀通過 菸稅調漲20元挹注長照
- 科大繁星放榜 育達、啟英「雙姝」都上台科大
- 委內瑞拉的「天安門」 女子孤身擋住裝甲車
- 開南商工慶百歲 「500董事長」返母校
- 兄弟本色進擊遊樂園 阿嶽、瘦子玩嗨
- 2017巴塞爾錶展專輯14：方寸之間話當年1
- 檢察長陳宏達推「網式管理」 捕撈漏網毒魚
- 竹縣擬輔導酪農轉型觀光 農業缺工問題得先解決
- 3C節能家電暨空調大展 高雄巨蛋登場
- 自由廣場》年改 大破大立大魄力
- 店員忙到折壽.... 超商臉書頁被問「何時有算命服務？」
- NBA》騎士大逆轉溜馬關鍵 兩明星要求板凳繼續打
- 巴黎槍擊案 受傷警員傷重不治
- 陳水扁出席感恩餐會？陳致中：還沒提申請
- 自由廣場》青貧族 看不見未來
- 南市公立幼兒園 今年新增450個招生名額
- 2017巴塞爾錶展專輯11：互助之作展新局1
- 新北4大賣場 5/1陸續不賣購物塑膠袋
- 選台北市長 朱立倫：沒有這回事
- IMF與世銀春季會議 力倡對抗保護主義
- 老人共餐補助無著落 議員批南市府讓社區「倒貼」
- 盧姓大戶回鍋買進 中石化暗潮洶湧
- 成龍自稱不看新聞 被問「小龍女」拿奧斯卡擋駕
- 軍方人事先行 國安團隊接力調整
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：彰化少輔院殺人事件 打人、被打都來自破碎家庭
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分