彰化少輔院殺人事件 打人、被打都來自破碎家庭

2017-04-21 22:07

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化少輔院發生「院生打死室友」事件，雙方都來自破碎的家庭，2少年都由媽媽扶養長大，死者李男為了減輕媽媽的經濟負擔，拚命打工，誤交損友，加入詐騙集團當車手，而打人的洪男，年少情竇初開，愛上「學姐」，兩人情投意合上了床，結果女方家長不爽，要求天價「遮羞費」，洪男自覺拖累媽媽，意志消沉，結交損友，染上吸毒。

李男的媽媽哭訴說，她28歲時生下弟弟（李男），弟弟上面還有一個姊姊，結婚後，她經常遭先生沒來由地毆打，她為了讓小孩有一個健康的成長環境，決定遠離家暴，獨立扶養一對子女長大。

她說，弟弟2歲那年，她和先生辦理離婚，姊姊和弟弟長大後都很懂事，為了幫助家裡的經濟，都會打工賺錢，但弟弟因為不想讓她那麼辛苦，想多賺點錢而「誤入歧途」，加入詐騙集團當車手，後被判刑，去年12月移送少輔院收容，到108年6月才期滿。

李媽媽昨天被通知前來認屍，無法相信，平日身強體壯的弟弟死在拳頭下，一夜未闔眼的她，見弟弟長大以來，沒有過好日子，死掉又要被解剖，不禁潸然淚下。對於母子悲苦的遭遇，連一旁採訪的記者都不禁鼻酸。

打人的洪姓少年，家住彰化縣大城鄉，也是由媽媽扶養長大，洪男的觀護人說，洪男上國中後，愛上一名未成年的「學姊」，雙方發生性關係，對方家長知道後，氣急敗壞，「獅子大開口」向他家索討「天價」遮羞費，家裡無力負擔這筆賠償金，洪男自覺拖累家庭，也讓媽媽蒙羞，從此喪志，結交損友，染上毒品，判刑確定，去年6月移送少輔院收容，到108年3月才期滿，但因為積極爭取績分，表現不錯，已獲得提前出院的績分，原本在明年就可出去，結果因此案「功虧一簣」，洪男非常後悔。

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