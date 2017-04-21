妹控兄性侵法院傳不到人 罪證不足判無罪

2017-04-21 19:17

〔記者陳慰慈／新北報導〕22歲女子小雪（化名）控訴，100年至102年間被哥哥性侵，她向母親與姊姊哭訴，反遭母嗆「妳報警就是害哥哥」，檢方將依強制性交罪將哥哥起訴，但新北地院審理時，認為妹妹警詢時稱遭性侵5次，偵查又改口說4次，前後供詞不一，加上全案僅有妹妹單一指述，傳喚作證也不來，認定哥哥罪證不足，今判他無罪。

檢方起訴指出，小雪哥哥在100、101年夏天、102年冬天，趁母親外出工作時，要脅「如果妳不給我的話，我見到妳一次打妳一次」，強暴小雅，103年11月下午，小雪哥哥見妹妹去廁所，竟尾隨其後，偷看妹妹洗澡，遭察覺後竟不顧她大喊呼救，將她強壓在廁所地板性侵，還嗆「給我一次又不會怎樣，可以給外面的人為何不可以給我」等語。

法院審理時，哥哥否認性侵，小雪姊則證稱，沒聽過這件事；小雪母偵查時說，女兒18歲時有跟她講過，審理時又說是20歲時，可見小雪母聽聞女兒講述被害的時間、情節等不同。

法官認為，遭哥哥強壓在地板性侵8天後，小雪才氣憤自殘，跟住在一起的男友哭訴遭哥哥性侵後，報警處理，不符常情，加上法院傳喚已離家的小雪出庭補強證據，她均未到案，因此認定事證不足，判哥哥無罪。