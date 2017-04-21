東港琉球間海域火燒船 賜發福號遭烈焰吞噬

2017-04-21 13:12

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港籍漁船賜發福號，今天中午在東琉間海域發生不明火警，船上1台籍4外籍船員見火勢無法撲滅，只能跳船逃生，所幸僅其中1名外籍漁工有些微嗆水，送醫後並無大礙。

東港琉球間海域，現在正是中層拖網漁船作業季節，每天海面都有數以百計的漁船，不過今天疑天氣升溫肇禍，航行到一半的賜發福號，在海面（北緯22度25分600秒、東經120度20分700秒）就突然起火，全船人都嚇傻眼。

海巡人員指出，因該船為玻纖製，加上船上難免留有油渣，導致火勢一發不可收拾，馬上燃起熊熊大火，整艘船瞬間陷入火海無法救援，附近友船見情勢不對超緊駛進救援。

其中1名外籍漁工跳船逃生時輕微嗆水，不過經友船添盛益8號送返就醫後已無大礙，另3名外籍漁工則由茂發興16號救援入港，賜發福號船長陳秋益則仍留在現場處置後續狀況。

洋巡第五隊獲訊後派船前往救援，該隊表示，目前外部明火已撲滅，但因該處屬漁船航線，仍持續救援，避免悶燒情形擴大，危及他船安全，火勢確定撲滅後就會拉回東港。