邊收垃圾邊販毒？頭城1垃圾車駕駛被逮補

2017-04-21 09:12

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣頭城鎮公所清潔隊林姓垃圾車駕駛，疑似因販毒遭警方逮捕，地方人士透露，林姓駕駛因趁平常收垃圾時，一邊販賣毒品海洛因，19日上午被警方逮獲，依現行犯逮捕，警方以偵查不公開為由，尚不願證實。

地方人士指出，年近50歲的林姓清潔隊垃圾車駕駛，平常領公家的錢做事，卻利用職務之便，趁前往收垃圾之機會，與毒蟲相約販賣一級毒品海洛因，嚴重影響地方風氣與治安，19日凌晨被警方破獲，起出毒品，被逮捕歸案。

頭城鎮清潔隊長陳國棟表示，現階段還未確認消息是否屬實，在了解案情後，如果該名駕駛確有販毒，將依當初雇用合約規定辦理，最重的處分就是解僱。

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