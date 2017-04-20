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女學生仰躺健身 老師乘機舔奶

使用起臥機必須頭下腳上，才能達到健身效果。畫面與本案無關（翻攝畫面）

2017-04-20  14:24

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化某職業訓練中心63歲的林姓講師，今年1月搭載19歲的女學員去報名證照考試，事後卻藉故返家，並好心教導她平時健身用的起臥機，女學員不疑有他，仰躺使用時卻被老師壓住，女學員極力掙扎，仍被老師扯開胸罩，對其乳房又吸又舔，強制猥褻得逞；女方母親得知後報警，彰化檢方依妨害性自主將林姓講師提起公訴。

起訴書內容指出，林姓講師與女學員是師生關係，今年1月20日下午，林男載女學員去報名證照考試，事後卻藉故返回住所，女學生對老師平時健身使用的起臥機感到好奇，並嘗試使用，林男卻趁她頭下腳上之際，側躺身體將她壓住，令其無法抵抗，然後掀開衣服動手摸奶，接著又扯開胸罩，對女學生乳房又吸又舔，還聲稱「吸乳房對她很好」、「會讓她長大」等語，猥褻得逞。

事後林男還對女學生表示此事不得告訴家長，但女學生離開後馬上去找母親哭訴，並馬上報警逮捕林男，林男坦稱摸奶，卻辯稱沒有強迫；彰化地檢署偵查後，依妨害性自主罪嫌將林男提起公訴。

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  • 林姓講師趁女學員健身實襲奶，遭彰化地檢署起訴。（資料照，記者陳冠備攝）

    林姓講師趁女學員健身實襲奶，遭彰化地檢署起訴。（資料照，記者陳冠備攝）

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