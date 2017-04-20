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貨車違停害女子被撞 車主判賠137萬

2017-04-20  12:51

〔記者楊國文／台北報導〕車輛違停，可能會釀成車禍！林姓男子5年前中午將貨車違停在新北市只能臨停的黃線路段，孫姓女子適時腳踏車經過，見狀只好繞行該貨車左側到道路中央繼續前行，不料遭對向機車擦撞其腳踏車把手後，人再撞擊該貨車左側車門後受傷，刑事部份，判林男拘役40天，得易科罰金4萬元外，民事部份，一審僅判林男賠償6萬多元，高等法院認定追加改判林男共應賠償137萬元；還可上訴。

高等法院判決指出，經營小吃店的孫姓女子案發後有頭部外傷合併腦震盪、兩肩挫傷、頭部挫傷等傷害，經鑑定後，至今仍有暈眩、注意力不集中和健忘症等腦震盪後遺症，認定其勞動力減損21％，此外，林男所犯過失，造成孫姓女子身心痛苦，應賠償精神慰撫金30萬元，另加上其他醫療等費用，因此今判決林男應比一審再支付孫姓女子130萬多元。

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  • 騎自行車女子繞行前方違停貨車卻被撞，高等法院今判貨車車主賠償137萬。（記者楊國文攝）

    騎自行車女子繞行前方違停貨車卻被撞，高等法院今判貨車車主賠償137萬。（記者楊國文攝）

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