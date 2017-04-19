| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
英國國會壓倒性通過 提前舉行大選 立院周邊拒馬 晚間9點開始拆除
 首頁 > 社會

搶發財金趁機襲胸 色男遭判拘役

2017-04-19  20:19

〔記者王俊忠／台南報導〕輕度肢障男趁法會撒發財金、人潮洶湧之際，對一名參與法會的女子摸捏胸部數下。被害女大罵色男變態，其男友也在一旁目擊肢障男對女友襲胸的過程，被害女怒而提告。肢障男辯是搶發財金時不小心碰到對方胸部數下，不是故意的。一審法官查認肢障男是卸責之詞，依性騷擾防治法判被告拘役三十日，得易科罰金。

判決指出，有輕度肢障的黃姓男子於一０五年四月十九日下午四點多，在南市歸仁區武當路與歸仁十路口舉辦的祈安法會上，從受害女的後方繞到女子左前方，趁女子不及抗拒之際，伸出祿山之手摸捏女子的胸部幾下，還對女子嘻笑。受害女不甘受辱、大罵變態，報警查辦黃男。

被告黃男坦言是有觸碰到女子的胸部，但他不是性騷擾，當時是現場做法會，有撒發財金的儀式，他在搶發財金的時候不小心幾次碰到女子的胸部，但忘記碰到幾次了，不是故意襲胸。

被害女的男友說，他當時站在女友身旁約七、八步遠，有看到黃男伸出左手摸搓女友的胸部，犯案後還在笑。

台南地院法官查認，如搶發財金不慎碰觸胸部，一般人對偶一碰觸應不會太在意，但為何如此巧合，黃男竟數次都碰到女子胸部，致受害女認為被告是故意襲胸。被告所為若非故意為之，實在讓人難以置信，根據各方說法，可以認定黃男是故意對女子摸胸性騷擾，據以判刑；此案還可以上訴。

廣告
  • 色男搶發財金趁機襲胸，遭判拘役。判決示意圖。（資料照，記者張文川攝）

    色男搶發財金趁機襲胸，遭判拘役。判決示意圖。（資料照，記者張文川攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 性騷擾 襲胸 襲胸之狼
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑蒜乾燒蝦
吃甜點✧焦糖烤布蕾
燕窩的挑選／處理
這樣燙蚵仔不縮水！
轉寄

標題：搶發財金趁機襲胸 色男遭判拘役


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月19日‧星期三‧丁酉年三月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.