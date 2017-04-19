搶發財金趁機襲胸 色男遭判拘役

2017-04-19 20:19

〔記者王俊忠／台南報導〕輕度肢障男趁法會撒發財金、人潮洶湧之際，對一名參與法會的女子摸捏胸部數下。被害女大罵色男變態，其男友也在一旁目擊肢障男對女友襲胸的過程，被害女怒而提告。肢障男辯是搶發財金時不小心碰到對方胸部數下，不是故意的。一審法官查認肢障男是卸責之詞，依性騷擾防治法判被告拘役三十日，得易科罰金。

判決指出，有輕度肢障的黃姓男子於一０五年四月十九日下午四點多，在南市歸仁區武當路與歸仁十路口舉辦的祈安法會上，從受害女的後方繞到女子左前方，趁女子不及抗拒之際，伸出祿山之手摸捏女子的胸部幾下，還對女子嘻笑。受害女不甘受辱、大罵變態，報警查辦黃男。

被告黃男坦言是有觸碰到女子的胸部，但他不是性騷擾，當時是現場做法會，有撒發財金的儀式，他在搶發財金的時候不小心幾次碰到女子的胸部，但忘記碰到幾次了，不是故意襲胸。

被害女的男友說，他當時站在女友身旁約七、八步遠，有看到黃男伸出左手摸搓女友的胸部，犯案後還在笑。

台南地院法官查認，如搶發財金不慎碰觸胸部，一般人對偶一碰觸應不會太在意，但為何如此巧合，黃男竟數次都碰到女子胸部，致受害女認為被告是故意襲胸。被告所為若非故意為之，實在讓人難以置信，根據各方說法，可以認定黃男是故意對女子摸胸性騷擾，據以判刑；此案還可以上訴。