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肘擊、推擠、砸玻璃 反年改群眾惡行畫面曝光

2017-04-19  19:53

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市中正一分局今天晚上召開記者會，公布監督年金改革行動聯盟今天在立法院集會抗議出現的暴力行徑蒐證畫面，同時將擴大清查其他蒐證畫面，追究其他不法行徑並究辦罪責。

警方今天公布的畫面中，可以見到今天早上立委林俊憲，在鎮江街往立院前進時，被捷運工會理事王裕文肘擊；立委王定宇在立法院周邊，也被監督年金改革行動聯盟成員彭克英推擠；三立電視台的SNG車，被退役軍人蔣志豪拿鐵鎚砸毀擋風玻璃；桃園市長鄭文燦則是在青島東路上，被彭克英惡意推擠，還險些撞到一旁的拒馬。

警方說，由於蒐證影片數量過大，且衝突推擠時難免拍攝不佳，今天目前已經辨識出25人涉嫌推擠拉扯；警方將深入釐清這25人是否有重複推擠不同立委，並將循線把這些施暴者約談到案，追究他們傷害或妨害公務等罪責。

相關影音（警方提供）

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  • 立委林俊憲被捷運工會理事王裕文肘擊。（記者王冠仁翻攝）

    立委林俊憲被捷運工會理事王裕文肘擊。（記者王冠仁翻攝）

  • 立委王定宇被監督年金改革行動聯盟成員彭克英推擠。（記者王冠仁翻攝）

    立委王定宇被監督年金改革行動聯盟成員彭克英推擠。（記者王冠仁翻攝）

  • 警方逮捕砸毀三立SNG車的嫌犯蔣志豪。（記者王冠仁翻攝）

    警方逮捕砸毀三立SNG車的嫌犯蔣志豪。（記者王冠仁翻攝）

  • 桃園市長鄭文燦被監督年金改革行動聯盟成員彭克英（紅圈者）推擠。（記者王冠仁翻攝）

    桃園市長鄭文燦被監督年金改革行動聯盟成員彭克英（紅圈者）推擠。（記者王冠仁翻攝）

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