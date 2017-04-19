謝依涵免死 辯護律師這樣說...
2017-04-19 19:03
［記者黃捷／台北報導］犯下八里雙屍命案的「蛇蠍女」謝依涵，最高法院維持更二審見解，認定謝可教化，再犯可能性低，判決無期徒刑確定，為謝辯護的律師鄭凱鴻表示，謝依涵雖免死，但仍然得被監禁至少25年，已付出代價，最高院新聞稿也敘明判決理由，相信法官是經過多方面考量，因此尊重判決結果。
最高院新聞稿指出，謝依涵無犯罪前科，咖啡店同事、親友對她都無負評，學階段品操、能力無偏激或異常，屬循規蹈矩之人，羈押期間也無違規亂紀，鑑定結果指再犯風險不高。
鄭凱鴻表示，從102年為謝依涵辯護至今，確實感受到本案與其他案件比起來較特殊，謝一開始雖然說謊，還企圖拉呂炳宏等人下水，但後來在沒有其他證據狀況下，就改變心意承認犯行，並還呂等人清白，其實就像小孩子做壞事被抓包，剛開始也會說謊一樣。
他說，謝殺害2人被判無期徒刑，最高院指她至少要關25年，才可能假釋出獄，已經受到應有的懲罰了，若她5、60歲有機會回歸社會，相信她會貢獻餘生，為社會奉獻。
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