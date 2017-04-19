誆旅遊投資詐2億 負責人21萬元交保
〔記者謝君臨／台北報導〕「完美生活旅遊」涉嫌假冒為外商公司，於104年至今年間，打著「旅遊投資方案」於大台北地區召開說明會，吸金約2億元；該公司張姓負責人昨在律師陪同下到案，辯稱並非落跑，而是四處拜拜，祈求心靈平靜；台北地檢署今凌晨訊後以涉犯《銀行法》等罪，諭令張21萬元交保，並限制出境出海。
據悉，張姓負責人獲知自己交保後，曾向檢察官表示身上沒錢，最後他總算找到願意借款的朋友，還勞煩律師前往拿錢，湊到21萬元，於今天清晨3點40分左右，辦保離開北檢。
檢調調查，完美生活旅遊的投資金額均以澳幣計算，投資方案分為「完美1000」、「完美5000」、「完美10000」、「完美30000」4種，投資者掏錢後，每月即可依不同方案分別獲取8％、10％、12％、16％回饋，其中一半是現金回饋，另一半則是積分回饋，積分累積到一定金額，即可前往與公司簽約的度假村免費旅遊。
此外，該公司針對旗下業務招攬新會員，也提供不同比例的獎勵金，如投資者選擇「完美1000」、「完美5000」方案，業務可獲得5％推薦金，獎勵上限200％；如投資者選擇「完美10000」、「完美30000」方案，業務可賺取8％推薦金，獎勵上限300％，會員有效期為1年。
檢調追查，完美生活旅遊於104年11月至今年1月間，在大台北地區租用辦公室，並聘請講師招攬投資者，剛開始投資者確實有拿到錢，讓不少人紛紛再加碼掏錢，但隨著投資金額越來越高，公司卻藉故推延欠款，旗下會員也從沒參與過公司的免費旅遊，後續投資也都血本無歸，憤而向檢調提出檢舉。
北檢於本月7日指揮調查局新北市調查處搜索該公司等4處，以犯罪嫌疑人身分約談王姓講師，另傳喚4名投資者作證，訊後諭令王姓講師20萬元交保，並限制出境出海。
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標題：誆旅遊投資詐2億 負責人21萬元交保
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