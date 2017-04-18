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抓外勞抓到銀髮族聚賭 婆媽怨「真倒楣」
2017-04-18 21:27
［記者許展溢／苗栗報導］竹南鎮福德路一棟民宅僱用1名38歲印尼籍女性逃逸外勞，警方前往逮人，要帶外勞到2樓收拾行李時，卻聽到人群吵雜聲，意外發現劉姓屋主竟經營麻將賭場，當場逮捕正在聚賭的8名銀髮族。
竹南警方指出，昨天獲報前往查緝，外勞當時正在1樓幫忙屋主做家務，沒想到2樓有2桌賭客聚賭，都是上了年紀婆婆、媽媽，及退休人士，當場查扣麻將3副，賭資2萬4千元，還有抽頭金800元。
警方表示，雖賭博金額不大，但屋主長期經營賭場，已妨害鄰居安寧，更是影響社會觀感，訊後賭客也都坦承有賭博行為，還向員警抱怨，也太倒楣了，竟然會被抓。
警方說，訊後將劉姓屋主依賭博罪移送苗栗地檢署偵辦，賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。另外，逃逸外勞則會由移民署遣送回國。
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