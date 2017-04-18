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北宜車禍 整台機車卡貨車底好驚險

2017-04-18  15:31

〔記者陳薏云／新北報導〕今上午9時許，新北市北宜公路17.4K發生追撞車禍，23歲蔡姓男子騎著機車，過彎後發現前方大貨車臨停，蔡男從車尾追撞，急煞後車倒人跳車，整輛機車就卡在大貨車底，所幸蔡男僅四肢輕傷擦傷，意識清醒由友人送往耕莘醫院。詳細肇事原因還待釐清。

陳姓貨車司機表示，因該路段附近的公司有大車出入，因此聽從人員管制停下，接著後方機車就撞上來，警方替雙方駕駛酒測值均為零，初判是因騎士剎車不及追尾撞上，詳細肇事原因還待釐清。

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  • 蔡姓騎士急煞後追尾撞上，人趁機跳車僅輕傷。（記者陳薏云翻攝）

    蔡姓騎士急煞後追尾撞上，人趁機跳車僅輕傷。（記者陳薏云翻攝）

  • 蔡男的機車卡在貨車底。（記者陳薏云翻攝）

    蔡男的機車卡在貨車底。（記者陳薏云翻攝）

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