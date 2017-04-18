分隊長太帥！阿嬤毒犯落網 警局作媒

刑大偵七隊分隊長李彥宏高帥年輕，被阿嬤級女毒犯相中，想介紹他當姪女男友。（記者黃良傑攝）

2017-04-18 12:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕沈姓土地仲介愛上差10歲的阿嬤黃女，2名毒鴛鴦因攜被高市刑大查獲，48歲就當阿嬤的黃女，栽在年輕分隊長手裡，不僅沒怨懟反欲介紹姪女給他當女友，沈男竟也做起生意，欲推銷車城土地給警務員，官警不為所動，再到毒鴛鴦家搜出藏匿牆面夾層的子彈16顆。

刑大偵七隊接獲線報，綽號「吉仔」、「琳琳」的毒鴛鴦持有大量毒品，還隨身攜槍防黑吃黑，出入都開BMW百萬休旅車，警方跟監進岡山市區攔下搜查，在黃女（48歲）手提袋內查獲91公克毒品、電子磅砰，警方懷疑毒鴛鴦帶秤販毒，2人否認只承認吸毒，辯稱帶磅秤防藥頭偷斤減兩。

警方帶嫌犯回彌陀住處大動作搜查，嚇壞沈嫌怕房子被拆了，主動坦承電視後牆的木板裝潢夾層內藏有子彈，警方拆除木板果然查獲霰彈15顆、9釐米手槍子彈1顆，沈男推稱子彈是綽號「安仔」寄放的，警方將擴大追查有無藏匿軍火。

沈男偵訊時漸與官警熱絡後，竟趁機做起生意，仲介警務員白歲華「車城有塊地會增值，我可以仲介獲利」，令警方啼笑皆非。

黃女更是不忘幫姪女物色男友，見分隊長李彥宏高帥，竟不怨栽在他的手裡，反而問32歲的李分隊「有沒有女朋友？」、「下次再遇到介紹30歲姪女當你女友」，李彥宏苦笑以對；警方偵訊後將這對毒鴛鴦依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

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