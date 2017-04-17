和尚進派出所 不是化緣是為了…

和尚到派出所投案，因為他錯過兵役通知被通緝。（記者楊政郡攝）

2017-04-17 17:14

［記者楊政郡／台中報導］今日上午一位身穿袈裟的蔡姓和尚（24歲）到台中市三分局正義派出所表示要投案，他是因妨害兵役案件遭台中地檢署通緝，因為去年決定出家修行，先到台南又輾轉彰化道場，昨天返家探親，母親才告知已被台中地檢署通緝，上午由母親帶領到案，檢方訊後已請回。

三分局正義派出所巡佐劉俊明，日前清查轄內通緝資料，聯繫到妨害兵役通緝犯蔡某的母親，透過母親才了解，蔡男並不知被通知當兵，去年決定出家當和尚，經人介紹先到台南某道場，後來又輾轉到彰化地區道場。

蔡男說他從小就患有懼社交症與憂鬱症，而且從小吃葷食等肉類，就會明顯情緒暴躁，又產生憂鬱，國中畢業後就未再求學，漸長後仍對葷食排斥，改吃素食反而發現情緒趨穩定，105年與家人討論後決定出家，昨16日返家探親母親才告知被通緝，他會配合警方與法院儘速處理、完成兵役問題。