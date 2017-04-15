洞洞款側掀保護套遭侵權 HTC獲賠325萬
2017-04-15 18:13
〔記者陳慰慈／新北報導〕手機大廠HTC研發洞洞款側掀保護套（HTC Dot View TM炫彩保護套），並於103年3月在台申請專利，指控手機零配件供應製造商祥裕國際有限公司，侵權販售洞洞款側掀保護套，智慧財產法院認定HTC損失1百萬餘元，判祥裕須以損害額3倍賠償共325萬餘元，可上訴。
HTC指出，102年10月開發此專利產品時，曾與祥裕聯繫代工製作可能性，雙方當時曾就產品外觀設計、規格等機密資訊簽定保密協議書，祥裕最終並未獲選為代工廠。該產品103年3月與M8手機一起公開發表，但同年6月，公司卻發現通路出現仿冒的洞洞款側掀保護套，追查發現製造商是祥裕，同年7月、12月曾兩度發函要求產品下架，祥裕回函表示104年1月會完成下架，但前年1月市面上仍能購得該項產品，認為祥裕惡意仿製HTC專利產品，且初期還以半價以下價格大量批售，怒向祥裕求償1千萬元。
祥裕主張，HTC炫彩保護套不具創作性，且公司製造的保護套，與HTC的孔洞設置位置、大小均不同，銷售說明中也明確指出保護套為祥裕製造，不致使消費者有混淆之虞，並解釋，雖回函稱104年1月前會將產品下架，但部分產品回收有實際困難，不能因HTC還買得到該保護套，就認定祥裕有侵權的故意。
法官認為，經技術分析，祥裕生產的保護套與HTC近似，另函詢祥裕通路商，其中數家通路商回覆，並未接獲祥裕要求回收產品通知，且祥裕原為HTC評估零配件商，雙方並簽定保密條款，足證祥裕應知HTC對此產品重視程度，卻故意侵權，依祥裕共賣出1萬2692個保護套，推定HTC損失1百萬餘元，判祥裕應賠償3倍損害。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 用這招搭高鐵北高只花55元 她付出慘痛代價！
- 占停車位搶快肇事 撞死超商前喝咖啡女
- 逾10公斤強姦藥片原料 偽裝「保護殼」快遞闖關
- 酒駕自摔酒測破表逾5倍 男遭重罰15萬
- 潑議員服務處紅漆 警逮到涉案阿伯
網友回應
熱門新聞
- 中職》21歲獅投這球太犀利 打者嚇到「噴裝」（影音）
- 朝鮮半島若開戰 外媒點出中國最害怕的事...
- 柯「誰跟他共識啊？」 朱立倫這樣回
- 台中東山路地下道填平 15日起封路施作
- （影音）穿跑鞋好躲狗仔？李毓芬：我都在車上
- 中職》王鏡銘神秘「小饅頭」背包 裝著零食補給牛棚
- 被「弄」得很突然 萬芳打臉中廣說...
- 有爭議性平教材 竹市議員促不用
- 福山肯定太陽花 國家認同運動
- MLB》投到情緒失控 陳偉殷回應了（影音）
- 已準備好開戰！ 北韓2號人物：將以核武反擊美國
- （影音）李毓芬對身材沒自信 不怕32E小茉莉搶版面
- 《贈票》安海瑟威醉嗨 嚇歪艾倫
- 桃園高分院落腳舊司法園區？ 議員反對
- 魏明谷打造「風光」大縣 蔡英文送捷運
- 彩繪石虎 苑裡稻田將展新貌
- 莊凱勛重操舊業當臨演 嘆新婚生活還沒開始
- 日職》岡田明丈飆完投勝 廣島狂掃12安大勝阪神（影音）
- 5月起汽車路考 小動作失誤沒上車先出局
- 暖冬春雨少 車埕賞桐花「要找找」
- 學生吸食「混合型毒品」 比例增加
- 黨內爆賄選 郝龍斌：若要人不知，除非己莫為！
- 竹縣東興國中剪綵啟用 活動中心發包縣府評估中
- 寶島網被卡 鄭弘儀所屬電台發緊急聲明
- （影音）中廣音樂網「最後50秒」 音檔曝光揪心
- 北捷、機捷里程合併計算 交通部願力促
- 自由廣場》蘭嶼需要另一個轉型正義
- 主播挽袖獻血遭打槍 她驗血過關嗨到尖叫
- 《新加坡超級賽》強碰世界第一 雙李配8強止步
- 球評看殷仔／攻擊內角無誤 仍挨三壘打
- 降低兒童事故傷害 台東玩出安全觀念
- SBL》達欣奪冠感恩會球迷 周儀翔被欽點接棒國家隊主力
- NBA》里拉德自信6場勝勇士 西河按讚被抓包
- 白百何扣好兄弟綠帽 出軌團員出聲相挺
- 潘裕文在外不敢牽女友的手 原因超心酸
- 杷城排洪道「髒又陰」 民代促辦法會
- 朴有天爆閃婚富千金 金在中喊NO疑有隱「情」
- 「東京甩尾」主角本是馮迪索？ 《玩命關頭》編劇藏10年內幕曝光！
- 4/15重要財經新聞一覽
- 季後賽東部首輪》公牛茶壺風暴 綠衫軍勝算高
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：洞洞款側掀保護套遭侵權 HTC獲賠325萬
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分