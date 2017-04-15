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洞洞款側掀保護套遭侵權 HTC獲賠325萬

2017-04-15  18:13

〔記者陳慰慈／新北報導〕手機大廠HTC研發洞洞款側掀保護套（HTC Dot View TM炫彩保護套），並於103年3月在台申請專利，指控手機零配件供應製造商祥裕國際有限公司，侵權販售洞洞款側掀保護套，智慧財產法院認定HTC損失1百萬餘元，判祥裕須以損害額3倍賠償共325萬餘元，可上訴。

HTC指出，102年10月開發此專利產品時，曾與祥裕聯繫代工製作可能性，雙方當時曾就產品外觀設計、規格等機密資訊簽定保密協議書，祥裕最終並未獲選為代工廠。該產品103年3月與M8手機一起公開發表，但同年6月，公司卻發現通路出現仿冒的洞洞款側掀保護套，追查發現製造商是祥裕，同年7月、12月曾兩度發函要求產品下架，祥裕回函表示104年1月會完成下架，但前年1月市面上仍能購得該項產品，認為祥裕惡意仿製HTC專利產品，且初期還以半價以下價格大量批售，怒向祥裕求償1千萬元。

祥裕主張，HTC炫彩保護套不具創作性，且公司製造的保護套，與HTC的孔洞設置位置、大小均不同，銷售說明中也明確指出保護套為祥裕製造，不致使消費者有混淆之虞，並解釋，雖回函稱104年1月前會將產品下架，但部分產品回收有實際困難，不能因HTC還買得到該保護套，就認定祥裕有侵權的故意。

法官認為，經技術分析，祥裕生產的保護套與HTC近似，另函詢祥裕通路商，其中數家通路商回覆，並未接獲祥裕要求回收產品通知，且祥裕原為HTC評估零配件商，雙方並簽定保密條款，足證祥裕應知HTC對此產品重視程度，卻故意侵權，依祥裕共賣出1萬2692個保護套，推定HTC損失1百萬餘元，判祥裕應賠償3倍損害。

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  • HTC研發的Dot View TM炫彩保護套遭侵權，智慧財產法院判仿製商須賠償325萬餘元。（圖擷取自HTC官網）

    HTC研發的Dot View TM炫彩保護套遭侵權，智慧財產法院判仿製商須賠償325萬餘元。（圖擷取自HTC官網）

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