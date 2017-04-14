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中壢區忠福垃圾掩埋場 3月22日至今悶燒6次

忠福垃圾掩埋場連續發生六次火警。（民眾提供）

2017-04-14  14:57

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢區忠福垃圾掩埋場堆置大型家具廢棄物，但3月21日起，至今已經悶燒6次，雖然火勢都在第一時間被發現、由消防隊員迅速撲滅，但周邊的居民憂心，若再發生火災、未及時發現，後果恐怕不堪設想。

消防局分別在3月21日、25日，4月2日、4日、5日、10日接獲報案，並派員前往忠福垃圾掩埋場撲滅火勢，消防隊員說，掩埋場堆積許多大型家具廢棄物，多是易燃材質，一旦發生內部悶燒，就要花許多時間才能撲滅，以3月25日為例，當天下午3點起火，直到晚間9點才撲滅。

周邊的居民憂心，忠福垃圾掩埋場的公共安全防火管理應該要更加強，否則一旦失火、發現的時間太遲，讓火勢延燒，後果將不堪設想。

環保局人員說，忠福垃圾掩埋場是堆置風災後的枯木或大型家具廢棄物，24小時都有人員駐守，未來會加強內部巡查，預防再度發生火災。

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標題：中壢區忠福垃圾掩埋場 3月22日至今悶燒6次


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