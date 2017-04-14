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鹽水發現夫婦、寵物同死房內 疑燒炭自殺

2017-04-14  14:41

〔記者楊金城／台南報導〕鹽水區舊營里下午發現1對魏姓、陳姓夫婦和飼養的1隻狗同死在屋內，新營警分局封鎖命案現場，清查房內無打鬥痕跡，有一盆火炭，已死亡多日，案發原因待鑑識調查。

警方說，55年次魏男、54年次陳女的遺體已浮腫長蛆，滲出血水。

陳女的妹妹住在新竹，今天中午向鹽水分駐所報案說，她在4月2日連絡姐姐都沒連絡上，音訊全無，很擔心姐夫、姐姐兩人的安危，請求警方前往查看。

員警到場就聞到屍臭味，發現魏男一樓平房的住處，門房緊閉，後來請來里長謝清和、鎖匠打開後門，在房內發現魏男夫婦平躺床上。

鄰居很少與魏男夫婦互動，只知4年多前夫婦從白河到鹽水舊營里買地蓋屋居住，也不知從事什麼行業。淳樸鄉間發生命案，讓鄰里議論紛紛。

警方將鑑識調查案發現場有無人為入侵、死者交友、夫婦感情以釐清案發原因。

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  • 命案現場屋內。（記者楊金城攝）

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  • 命案現場是一樓平房。（記者楊金城攝）

    命案現場是一樓平房。（記者楊金城攝）

  • 鹽水舊營里命案現場，警方封鎖調查。（記者楊金城攝）

    鹽水舊營里命案現場，警方封鎖調查。（記者楊金城攝）

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