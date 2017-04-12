辜成允案追查晶華酒店梯間設計 北檢再傳多名證人

台泥董事長辜成允日前赴晶華酒店參加喜宴，宴會後獨自從3樓下樓梯，不慎失足後仰跌倒，經送醫搶救仍不幸辭世。（資料照，記者王冠仁攝）

2017-04-12 16:16

〔記者錢利忠／台北報導〕今年1月台泥董事長辜成允在晶華酒店摔下樓梯不治，之後前行政院長唐飛又在晶華摔傷左肩進行手術；針對辜成允案，台北地檢署今天再度傳喚多名相關承辦人作證，釐清晶華酒店梯間設計是否符合建築規範。

台北市政府建管處曾指出，晶華酒店梯間設計與建築規定不符；北檢為釐清晶華有無涉及業務過失致死罪嫌，日前已傳喚建管處副處長等人，並以證人身分約談晶華酒店董事長潘思亮說明。

潘思亮先前庭訊後雙手合十地表示：「無耐、傷心，辜先生是我很好及敬重的朋友，所以真的是很傷心」。

檢方先前已陸續以證人身分約談晶華酒店總經理楊雋翰、查核飯店設施的交通部觀光局官員等多人；上月底另傳喚核發建照及使用執照的建管處承辦人，包括北市建管處副處長在內共8人。

此外，關於晶華酒店的部分，檢方也已陸續傳喚晶華酒店安全部、工程部及設計部等多名工程師及職員，此案仍是「相」字案。