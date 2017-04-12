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淡水傳貨車直衝超商 店員受困櫃台釀4傷 懸宕20年的掩埋場該有答案了
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最佳轉型第二春？ 水電工專為詐團架機房

2017-04-12  11:43

［記者楊政郡／台中報導］陳姓水電工看了媒體報導「水電工難賺、苦讀架詐騙機房削上億」等新聞，去年5月成立「尚利資訊科技公司」（對外稱「尚鼎」），雇用劉姓、許姓、李姓3人，專門為詐騙集團提供「網路介接技術」，向二類電信以每分鐘1.2元承租，再以每分鐘1.5至1.6元轉租給詐騙集團，賺取差價，陳每月約可獲利20萬元，另類轉型成功！去年8月警方在彰化福興鄉查獲詐騙機房，同時查獲這個「尚鼎」系統商，依詐欺罪起訴陳姓水電工等4人。

起訴書指出，詐騙集團分工很細，架設網路機房也需要專業。陳姓水電工自稱他看到媒體報導，標題如「水電工難賺、苦讀架詐騙機房削上億」、「架機房詐騙、水電工變富豪」、「水電工化身網路系統商」等（104年警方破獲黃姓水電工，在他的帳戶查扣1.5億及七期豪宅案），而自己的工作收入越來越少，而思尋找工作第二春，才起而效仿。

陳在105年5月成立「尚利資訊科技公司」，對外簡稱「尚鼎」，以每月2至3萬薪資雇用劉、許、李3人，為詐騙集團架設機房，提供網路介接、排除網路介接障礙，向二類電信以每分鐘1.2元承租，再以每分鐘1.5至1.6元轉租給詐騙集團，賺取差價。

警方去年8月23日在彰化福興鄉查獲詐騙集團，發現他們就是採用「尚鼎」系統商的機房網路服務，進一步向上查獲尚利資訊科技公司陳姓水電工等4人，檢方依詐欺罪起訴，陳每月獲利約20萬，4個月共80萬，請宣告沒入或追徵。

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  • 陳姓水電工專為詐騙集團架設網路機房，檢方依詐欺罪起訴。圖為台中地檢署。（資料照，記者張瑞楨攝）

    陳姓水電工專為詐騙集團架設網路機房，檢方依詐欺罪起訴。圖為台中地檢署。（資料照，記者張瑞楨攝）

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