控馬英九圖利富邦300億 北檢首傳北銀前副理

台北銀行前副理黃玉炎（中），去年至台北地檢署告發馬英九、李述德涉圖利罪。（資料照，記者謝君臨攝）

2017-04-12 10:16

〔記者謝君臨／台北報導〕台北銀行前副理黃玉炎指控前總統馬英九於91年擔任台北市長期間，涉嫌賤賣台北銀行、圖利富邦金控逾300億元，黃認為馬與前北市府財政局長李述德涉犯《貪污治罪條例》圖利罪，去年10月至台北地檢署提告；今天上午9點，檢察官首度傳喚黃玉炎出庭說明，現正庭訊中。

事實上，馬英九與李述德被控於北富銀合併案涉圖利等罪已非首例，92年即曾被市議員爆料曾接受富邦金控董事長蔡明忠兄弟招待「魚翅宴」，全案經北檢、特偵組調查後，分別於93年、97年以查無不法簽結，特偵組另將李述德等5人發交北檢續查，北檢於98年做出不起訴處分。

黃玉炎去年提告時表示，馬英九、李述德於北富銀合併案中，有諸多不利北銀之情事，包括以較低的換股比例執意換股，導致北市府與北銀股東損失23億元，且未對北銀44個行舍作資產重估鑑價作業，逕以50、60年代購入不動產價格，作為與富邦銀行換股的計價基準，估計損失高達300億元。

此外，北銀和富邦合併前，北銀的呆帳竟突暴增至45億元，應有意圖利富邦，而壓低北銀資產價值，訂出損及北銀所有股東權益的不公平換股比率。

黃玉炎指控，馬英九、李述德怕被社會大眾質疑有圖利之嫌，刻意避開市議會監督，於91年8月8日休會期間，由不具有代表北銀或北市府權限的李述德，與富邦金控簽訂合併契約，並將反對合併案的北銀員工、股東違法開除，致北銀員工人心惶惶，不敢反對該合併案。

黃玉炎認為，馬英九、李述德就北富銀合併案實有涉犯《貪污治罪條例》圖利罪之嫌，但馬卻夸夸其詞表示：「只吃過5次富邦金控招待的魚翅宴，沒有拿到富邦金控數百億政治獻金。」去年10月拿出北銀內部保密資料，委請律師陳達成重新提告。