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新北河岸驚見頭顱白骨 外勞急報案

2017-04-11  22:39

〔記者曾健銘、王宣晴／新北報導〕新北市新莊有外勞兩天前在IKEA後方河岸邊發現可疑頭顱，用手機翻拍回去跟朋友討論，發現可能是人骨，今日報警處理，經警方到場於河岸邊發現頭顱1個，經打撈上來發現下頷已缺失，初步研判疑女性頭顱，搜尋附近並無發現其他骨骸。

警方表示，該頭顱並無外傷，目前經葬儀社移置殯儀館冰存，待相驗、解剖時由法醫進行人骨鑑別並採集骨骼檢體送鑑比對身分，警方已介入調查。

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  • 新北市新莊河岸驚見頭顱白骨。（記者曾健銘翻攝）

    新北市新莊河岸驚見頭顱白骨。（記者曾健銘翻攝）

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