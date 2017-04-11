台大宅王判21年 死者媽媽：只是小老百姓 能怎麼辦？

2017-04-11 13:47

〔記者鄭景議／台北報導〕台大碩士畢業，有「台大宅王」之稱的張彥文，3年前不滿林姓女友分手，當街砍女友47刀致死，今日高院判決出爐，由一審的無期徒刑改判為21年又6個月；對此，被害者的家人感到相當無奈，林媽媽在電訪時表示，對於法院的判決再不滿，也沒有用，不能改變甚麼，「我們只是小老百姓，能怎麼辦？」

上次一審無期徒刑宣判時，當時雖張彥文家屬願意全額賠償民事的1261萬，但林媽媽悲憤表示，「不是在賣女兒」，以免死為前提的賠償方案，是她們不能接受的，沒有判處死刑，根本沒有辦法還女兒一個安寧，不會放棄上訴；但此次判決卻是越判越輕，林媽媽對於這樣的結果，感到滿滿的無奈。

林媽媽說，對於這次的輕判，她早有心理準備了，對於台灣司法對殺人犯的判決，從之前的案例就可以看的出來，有的殺了2、3個人的，都不會被判死刑，因此對於這次的判決，儘管內心難受，但是判決結果出爐時，並不感到意外，只感覺到絕望與無奈。

林媽媽還說，就算感到不滿，但是還是沒有辦法做甚麼，因為她們只是小老百姓，台灣的司法就是這樣，沒辦法做甚麼改變，對於這樣的結果，無法接受，但也只能如此，希望暫時不要再受到打擾了。