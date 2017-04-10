台北市刑大新大樓動土 預計109年完工

台北市警局刑事警察大隊新建物示意圖。（記者王冠仁翻攝）

2017-04-10 12:53

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局在今天早上11點，於台北市寧夏路、涼州街口舉辦刑事警察大隊新建大樓工程動土典禮。

台北市警局指出，現有的刑事警察大隊辦公廳舍，在民國78年建築完成後，沿用至今已近30年，不過現今市刑大內外勤單位擴增至22個，辦公空間不足且廳舍老舊，不堪使用。

本次廳舍改建自民國89年舉辦，歷經15年，包含5次都更和1次變更設計，使用總預算預估7億8079萬，預訂109年7月17日完工。新廳舍將是地上17層、地下5層的現代化辦公大樓。

市警局還說，新建大樓在設計上，提高土地利用效率及建物容積面積，結合太陽能光電與有效水資源運用，提供綠意開放空間，打造「生態、節能、減廢、健康的綠色環保建築」，該大樓的設計還獲得內政部頒發黃金級綠建築候選證書。