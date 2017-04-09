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花蓮酒駕撞爛巡邏警車 2醉男4警察受傷 馬航班機出事 疑似降落失敗機身觸地
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花蓮酒駕撞爛巡邏警車 2醉男4警察受傷

花蓮分局中正派出所警車遭到酒醉男子撞爛車頭，右邊的白色轎車則轉一圈360度才停住。（記者花孟璟攝）

2017-04-09  00:55

〔記者花孟璟／花蓮報導〕酒醉駕車躲警察都來不及，竟有醉男開車直接撞爛警車？

花蓮警分局中正派出所1警車外出巡邏，昨晚11時23分在民國路、復興街口遭到酒醉男子開車撞上，男子的白色轎車還因撞擊力道太大整個旋轉360度才停住，2車車頭全毀，幸車上6人都只受輕傷，送醫治療後均無大礙。

週末夜晚花蓮市不平靜，花蓮警方執行夜間擴大臨檢勤務，中正派出所巡邏車由副所長江鳳麟駕駛，在撞擊當下，警車不但車頭凹陷全毀，江臉部還被安全氣囊炸傷，所幸只有輕微紅腫，車上還有3警察也受到輕傷。

至於酒駕男駕駛的白色轎車也是撞到現場酒測值高達0.41毫克，車上另1乘客也受傷，現場一度傳出民眾受困，之後2名酒醉客自行爬出車外脫困；6人分2批送往慈濟醫院救治。

警方表示，該路口民國路是主要幹道，但酒駕男子沿著復興路往東行，至民國路撞上巡邏警車，且男子酒測值已超過0.25毫克，將依照公共危險罪嫌移送辦。

酒駕車輛衝撞警車驚險畫面

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