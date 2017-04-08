男偷遍中和娃娃機 被逮竟稱「賣掉才有錢玩娃娃機」
2017-04-08 16:19
李嫌使用板手擊碎娃娃機後竊取機內3C產品。（記者陳薏云翻攝）
〔記者陳薏云／新北報導〕夾娃娃成癡竟變小偷！新北市一名46歲李姓男子，平常就愛玩夾娃娃機，每天花數千元在玩，後來沒錢竟心生歹念，騎著贓車前往中和區各地娃娃機店，頭戴安全帽口罩入店，擊破玻璃後，竊取機內3C產品，警方問他為何要偷，他竟回答:「賣了才能有錢繼續夾娃娃」，讓警方直搖頭。
警方調查，李嫌家住新店區，有竊盜、毒品前科，為臨時工無固定收入，但玩娃娃機成癡，疑似投入大量金額未取得商品，心生歹念以偷代玩，上月27日先在新店區偷了車牌後，懸掛在自己車上，接著再騎到巷內偷另部機車前往犯案，心思縝密，入店內也是帶安全帽、口罩，以板手或擊破器打破玻璃後，搜刮放在裡頭之藍芽喇叭，1日、4日分別在中和地區犯下5起，共獲利萬餘元。
李嫌向警方供稱，偷藍芽喇叭好轉手，轉賣的現金就可以再拿來夾娃娃，中和警方成立專案小組，調閱監視器後發現李嫌常在新店區寶慶街一間娃娃機店消費，因此昨晚間前往埋伏，順利逮捕李嫌，並在其家中起出多項贓物及行竊工具，警方訊後即依竊盜罪嫌將李姓犯嫌移送法辦。
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