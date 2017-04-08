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三峽油漆工廠大火 警消趕赴灌救
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媽祖遶境信徒放煙火竄民宅，雲梯車升梯滅火。

2017-04-08  15:12

〔記者吳仁捷／新北報導〕天上聖母媽祖聖誕將屆，新北市三峽紫微天后宮今天起在土城市區遶境，信眾們爭相鑽轎底祈福，但行經明德路二段時，信眾燃放鞭炮、煙火迎接聖駕，突然煙火竄入一棟7樓民宅，當媽祖陣頭遠離時，不久冷氣機失火，消防單位獲報，出動雲梯車滅火。

消防局第五大隊獲報，出動土城、清水等分隊滅火，隨即將火勢熄滅；紫微天后宮人員知悉後，也趕到相當無奈，表示起火戶人沒事就好，將再與信眾協調後續賠償。

土城警分局今天也派員到場維持遶境交通秩序，廣福派出所副所長謝英山等人率員沿路交通指揮，當媽祖陣頭經過，信眾在明德路二段燃放鞭炮、煙火迎接媽祖鑾轎，但當媽祖鑾轎行經後，民宅開始冒煙，不久起火戶的冷氣機就竄出火勢，消防獲報趕抵滅火。

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  • 新北市三峽紫微天后宮遶境行經土城明路德路二段，但迎接媽祖鑾轎的信眾燃放煙火、鞭炮，燒毀7樓的冷氣機，消防隊出動雲梯車滅火。（記者吳仁捷攝）

    新北市三峽紫微天后宮遶境行經土城明路德路二段，但迎接媽祖鑾轎的信眾燃放煙火、鞭炮，燒毀7樓的冷氣機，消防隊出動雲梯車滅火。（記者吳仁捷攝）

  • 新北市三峽紫微天后宮遶境行經土城明路德路二段，但迎接媽祖鑾轎的信眾燃放煙火、鞭炮，燒毀7樓的冷氣機，消防隊出動雲梯車滅火。（記者吳仁捷攝）

    新北市三峽紫微天后宮遶境行經土城明路德路二段，但迎接媽祖鑾轎的信眾燃放煙火、鞭炮，燒毀7樓的冷氣機，消防隊出動雲梯車滅火。（記者吳仁捷攝）

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