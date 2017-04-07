凱旋三號海上進水 346名旅客全獲救

往返嘉義縣布袋港及澎湖縣馬公的凱旋三號，今天下午發生船艙進水事件。（讀者陳明宗提供）

2017-04-07 21:32

〔記者林宜樟／嘉義報導〕往返嘉義縣布袋港及澎湖縣馬公的凱旋三號，今天下午自馬公出發返回布袋途中，發生船艙進水事件，346名旅客經海巡署船艇及客船「滿天星號」救援，平安獲救；上岸的旅客說，感覺到船身有下沉狀況，穿上救生衣，又看到船員把救生艇拋下海，「以為要跟韓國世越號一樣」。

海巡署召集人上校熊同中表示，今天下午5點35分，巡邏艦艇接獲凱旋三號求救訊息，立即前往救援，海巡署派出4艘船艇及89名隊員到場，與客船滿天星號一同將旅客全數接駁進布袋商港。

旅客王寶勝說，有聽到引擎熄火的情形，然後船就停住，船長有廣播表示船出問題，後來開始叫旅客穿救生衣，此時有感覺船隻歪斜下沉，又看到救生艇被拋下海，還有人跳下救生艇，不禁想到2014年韓國世越號客輪沉沒事件，非常的緊張。

林姓旅客則說，船隻故障發生後，船公司只有請旅客穿上救生衣，雖然緊張，但旅客都還算守秩序，沒有慌亂；上岸後，沒有船公司人員說明，到8點多都沒有水和食物，認為船公司處理意外能力薄弱，也沒有發生船難時的標準作業程序。

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跳上救生艇的旅客，由海巡人員協助上岸。（記者林宜樟攝）

跳上救生艇的旅客，由海巡人員協助上岸。（記者林宜樟攝）

協助救援的滿天星號。（記者林宜樟攝）

一名年長女性旅客，呼吸困難，加上低血壓，身體感到不適。（記者林宜樟攝）

跳上救生艇的旅客，飽受驚嚇。（記者林宜樟攝）