新北男子陳屍套房 警方介入調查
2017-04-06 22:58
〔記者王宣晴／新北報導〕新北市淡水一名45歲的吳姓男子，今晚9時許被妹妹從門縫發現倒臥在套房內，警消獲報趕抵破門，發現吳男正面仰躺在門旁，頭部有撕裂傷，明顯死亡，家屬則放棄送醫。
警方初步調查，發現屋內並無打鬥痕跡，家屬也表示吳男有心臟病史，3天前便聯繫不上獨居在淡水的吳男，今晚登門查看時從門縫發現吳男倒在地上，連忙報警。
警方表示，詳細死因仍待明日檢警相驗釐清，目前朝心臟疾病身亡方向偵辦。
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