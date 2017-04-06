力行產業道路貨車墜谷 駕駛疑開車講手機

2017-04-06 15:46

〔記者佟振國／南投報導〕開車真的專心！南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路近中午時，發生小貨車失控墜落山谷意外，開車的64歲洪姓農民疑似開車時講行動電話，誤把煞車當油門踩，導致車輛直直衝下農路邊坡，警消獲報將人救出，幸無生命危險，詳細肇事原因由警方進一步調查。

南投縣消防局今上午11時許接獲民眾報案，指力行產業道路指標約52公里近霧社路段，有小貨車失控墜落約20公尺山谷，調派仁愛消防分隊前往救援，將卡在車內的洪姓駕駛救出，以人力搬運至路面，洪男的左肩脫臼，前額撕裂傷，傷口深可見骨，所幸意識清楚，經送醫後無生命危險。

據現場目擊農民指稱，洪男疑似一邊開車一邊講行動電話，小貨車從力行產業道路轉進農路沒多久，就看到連人帶車衝下山谷，詳細肇事原因由警方進一步調查。