快取寶投資人指控 業者預謀上櫃炒股海削

2017-04-06 12:50

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕快取寶公司負責人孫岳澤夫婦涉嫌吸金140億元，逾百名受害投資者中，不乏嘉義地區名人，一家知名進口二手車商許姓老闆跳出來指控，孫姓夫妻吸金落跑早有預謀，製作假訂單騙投資，並誆騙他購買價值1億800萬元的迪士尼上海樂園商鋪產權，要落跑前一天還捲走他7000萬元現金，他個人估計損失6.3億元，呼籲檢調趕緊將孫姓夫妻繩之以法。

許姓車商並爆料，指孫岳澤去年底誘騙投資者，公司準備1年後上櫃，發行「富利安投資公司」股票讓大家認股或作為投資報酬，一股市價90元，他以63元打折價認購50萬股，孫某透露若上櫃要炒作到200元，要大家加碼認股。

快取寶吸金案爆發後，許姓車商被外界視為孫岳澤夫婦的金主兼門神角色，讓其他投資人也跟著跳進去投資，許某澄清說，他經營進口二手車買賣約30年，十多年來兼營房地產與土地投資，與另名嘉義Z姓建商是朋友，合夥蓋房子，3年前因Z姓建商介紹，才會認識孫岳澤夫婦。

許姓車商說，孫岳澤製造訂單滿載假象，讓他誤信投資加碼，約定3分利，半年結算一次，總計拿回1億多元紅利，但孫某謊稱他是迪士尼代理商，騙他買下價值1億800萬元的迪士尼上海樂園商鋪產權，租金才回收10個月、共900萬元，東窗事發才知受騙，加上他遭孫某等人跳票金額龐大，害他損失慘重，成為受害者。