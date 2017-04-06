虧損疑轉嫁公司 裕國楊得根父子涉內線交易起訴
2017-04-06 11:40
［記者楊政郡／台中報導］上櫃的裕國冷凍公司董事楊得根，因涉及炒作股票及內線交易兩案已被起訴（均審理中），台中地檢署今天追加起訴其子、裕國前董事長楊長杰，檢方發現楊長杰任裕國董事長期間，在101年12月因「涉案」辭去董事長一職，但卻延遲公布楊長杰涉嫌犯罪的重大訊息12天，內線交易賣掉楊長杰夫妻手中3201張股票，規避損失約7百多萬元。
德昌集團總裁楊得根，旗下裕國集團有家裕國冷凍冷藏公司，當年是國內規模數一數二的冷凍冷藏公司，85年上櫃買賣致今，但楊長杰擔任董事長期間，因經營不善導致大筆虧損，簽發3億餘元支票均跳票（楊長杰被依偽造文書、背信罪判6月、緩刑2年），楊長杰涉案的訊息，楊得根（裕國實際負責人）僅發布楊長杰辭去董事長之重大訊息，卻遲了12天才公布楊長杰涉及掏空、背信等犯罪。
而在這12天中，楊得根與楊長杰迅速將楊長杰夫妻手中3千多張裕國股票脫手，並由楊得根指示裕國公司收購這些股票，等於是透過內線交易，減少楊長杰夫妻的損失，將損失轉嫁給裕國公司。
台中地檢署先起訴楊得根內線交易，今天追加起訴楊長杰。
而楊得根發現嚴重規損後，企圖從股市撈錢來彌補財務缺口，103年元月至2月間每股從30.4元炒到35.1元，金管會發現該股票交易異常，經過濾後移送調查局中機站偵辦，檢調查出楊得根獲利約1460萬餘元，檢方另案依違反證券交易法起訴，上述兩案均在法院審理中。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 批洪秀柱造謠未道歉 黃國昌強硬提告
- 兒急尋失蹤父 驚見男女交疊乾屍
- 失智老婦想看醫師 卻迷路在便利商店發脾氣
- 貴婦疑因8千萬債務糾紛 賓士名車遭開槍恐嚇
- 警匪追逐20公里 友遭丟包被抓怨：「又不是我.......」
網友回應
熱門新聞
- 鯊魚的報仇！貴婦3餐吃魚翅走鐘變這樣...
- 穿了30年 警察制服要改了
- 蔣介石逝世42週年 洪秀柱、吳敦義、潘維剛打崇蔣牌
- 大甲媽遶境空氣好多了 PM2.5最高濃度少一半
- 川普移民禁令後...美墨邊境非法移民創17年新低
- 籃網「甩尾」 豪哥23分鐘砍16分
- 花蓮店家轉型 推穆斯林友善食物
- 幫中國吸收舊屬 退將判八月
- 醫訊》感冒糖漿喝上癮 他併用止痛藥差點洗腎
- 罕見！ 美國在川習會前 三提「台灣關係法」
- 中職》洪一中調兵如神 這紀錄讓球迷直呼超狂
- 樂視網財務仍吃緊 美國延後發薪
- 黨員連署份數 韓國瑜︰已超過安全門檻
- 自由廣場》〈青年論政〉援救李明哲的幾點建議
- 全球首份樹木報告出爐 瀕絕品種達9600種
- 春天藝術節 聽見國樂時尚風
- 「憨慢囝仔」奪特奧金牌！陳勇自獲頒台灣之光
- 女星冒3朵桃花 凍好卵隨時閃婚
- MLB》紐媒驚爆 洋基大物新秀想穿退休背號
- NHK來訪 梁家榮曬日文
- 東豐快速路二階環評界定會 石岡居民抗議
- 投資中國慘賠 董座鬧雙包 富驛-KY明打入全額交割
- 被火紋身毀容 28歲女模找到真愛
- 下週一鋒面報到 吳德榮：北台灣天氣不穩有陣雨
- 公平會擬成立小組 宣稱行動支付、網購平台都要管
- 美F-16戰機 華府訓練飛行失事墜毀
- 化武殺害龍鳳胎 父親含淚抱：寶貝說再見吧...
- 特斯拉概念股貿聯-KY 3月營收創新高
- 「這群人」展榮認愛白癡公主？手比愛心曬合照
- 「掏槍算什麼」 春風爆紅前受訪自揭黑史
- 全台442所幼兒園喊漲價 高雄：不准漲
- 53萬會錢欠10年…「玖壹壹」春風爸遭討債 被爆毆人
- 前「辣妹」團員吞藥自殺 家暴夫竟鎖門嗆去死
- 流感病毒出現變異 3成民眾打疫苗恐無效
- 球子山燈塔 地方盼開放活化
- 免費學英語 Cool English線上平台改版亮相
- 孫蔣銅像去留 中山大成立處理委員會
- 自由談》喂，你通靈了沒？
- 600座公園 百公廁推動認養
- 裝置潮需求未現 3月營收表現分歧 太陽能廠各謀出路
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：虧損疑轉嫁公司 裕國楊得根父子涉內線交易起訴
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分