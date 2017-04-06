虧損疑轉嫁公司 裕國楊得根父子涉內線交易起訴

2017-04-06 11:40

［記者楊政郡／台中報導］上櫃的裕國冷凍公司董事楊得根，因涉及炒作股票及內線交易兩案已被起訴（均審理中），台中地檢署今天追加起訴其子、裕國前董事長楊長杰，檢方發現楊長杰任裕國董事長期間，在101年12月因「涉案」辭去董事長一職，但卻延遲公布楊長杰涉嫌犯罪的重大訊息12天，內線交易賣掉楊長杰夫妻手中3201張股票，規避損失約7百多萬元。

德昌集團總裁楊得根，旗下裕國集團有家裕國冷凍冷藏公司，當年是國內規模數一數二的冷凍冷藏公司，85年上櫃買賣致今，但楊長杰擔任董事長期間，因經營不善導致大筆虧損，簽發3億餘元支票均跳票（楊長杰被依偽造文書、背信罪判6月、緩刑2年），楊長杰涉案的訊息，楊得根（裕國實際負責人）僅發布楊長杰辭去董事長之重大訊息，卻遲了12天才公布楊長杰涉及掏空、背信等犯罪。

而在這12天中，楊得根與楊長杰迅速將楊長杰夫妻手中3千多張裕國股票脫手，並由楊得根指示裕國公司收購這些股票，等於是透過內線交易，減少楊長杰夫妻的損失，將損失轉嫁給裕國公司。

台中地檢署先起訴楊得根內線交易，今天追加起訴楊長杰。

而楊得根發現嚴重規損後，企圖從股市撈錢來彌補財務缺口，103年元月至2月間每股從30.4元炒到35.1元，金管會發現該股票交易異常，經過濾後移送調查局中機站偵辦，檢調查出楊得根獲利約1460萬餘元，檢方另案依違反證券交易法起訴，上述兩案均在法院審理中。