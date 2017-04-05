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小S代言塑身內衣 維娜斯負責人涉違商標法遭訴

2017-04-05  20:29

〔記者錢利忠／台北報導〕國內兩家知名塑身內衣品牌「維娜斯」、「瑪麗蓮」，近年來爆發商標法糾紛，藝人小S曾代言的維娜斯，被隋棠曾代言的瑪麗蓮檢舉，涉以瑪麗蓮註冊商標製刊關鍵字廣告，公平會先前去年已依違反公平交易法裁罰維娜斯5萬元；台北地檢署認為維娜斯涉違反商標法，今天將維娜斯負責人葉怡伶起訴。

公平會去年6月審議通過，維娜斯在Google搜尋網站，使用競爭對手瑪麗蓮的品牌名稱製刊關鍵字字串，以「維娜斯瑪麗蓮、讓老公更愛妳」、「助妳完美瑪麗蓮」等爭議文字，附加在維娜斯官網連結，公平會認為維娜斯涉違反公平交易法，處以5萬元罰緩。

公平會先前調查，104年8月7日至11日，維娜斯所製的關鍵字字串，藉由與競爭對手瑪麗蓮品牌並列方式，增加消費者瀏覽維娜斯網站的機會，使瑪麗蓮蒙受潛在消費者的流失；此案經移送北檢調查後，檢方認為維娜斯涉違反商標法。

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  • 藝人小S代言的塑身衣品牌「維娜斯」涉違反商標法，負責人葉怡伶被起訴。（圖擷自官網）

    藝人小S代言的塑身衣品牌「維娜斯」涉違反商標法，負責人葉怡伶被起訴。（圖擷自官網）

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