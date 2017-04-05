繼胖達人案後 小S這次因女兒赴北檢作證...

2017-04-05 17:16

〔記者錢利忠／台北報導〕藝人小S（本名徐熙娣）先前曾因替標榜全天然的胖達人麵包站台，捲入代言不實風波，而被台北地檢署傳喚作證；此次她則是因女兒之前的家教老師，被補習班指控私下接她女兒家教工作，涉嫌背信一事，為此與婆婆黃秀真一同遭傳喚，這也是小S第二度到北檢出庭；小S證稱，發現家教老師都會送女兒禮物，她覺得這樣不好就停掉了。

此次是小S繼胖達人案後，再度到北檢出庭作證；此事起源於小S女兒原在北市大安區某補習班上課，後來因私人因素停止，改由補習班指派家教到家中替女兒上課，原在該補習班任職的女家教，為此與補習班爆發搶學生的風波，補習班因此對該名女家教提告背信。

補習班指控，原指派該名女家教與小S聯繫，但她卻私下接下小S女兒的家教工作，還向補習班謊稱小S已拒絕該補習班指派家教；103年12月，該名女家教離職前，還向7名學生家長鼓吹，要求不要再讓學生到補習班，改由她另找地方替學生補習；女家教則否認搶補習班的生意。

小S與婆婆為此被北檢傳喚作證，小S證稱，小孩子離開補習班後，都是婆婆在處理，她只記得女家教透過婆婆說很喜歡她，想來幫忙陪小孩，不記得是什麼時間，也沒特別跟女家教談要教什麼科目，印象中女家教只是陪小孩做勞作、串珠珠，後來因發現女家教都會送小孩禮物，她覺得這樣不好才停掉。

小S婆婆則證稱，孫女要離開補習班時，沒跟補習班說要請家教，是女家教自己說是小S的粉絲，可以幫忙陪小孩，但確切時間不記得了，後來她發現女家教都只是陪小孩玩，也沒教小孩唸書，還用玩具討好小孩，所以就不請了。

檢方認為，該名女家教雖確有到小S家當家教，但她僅是陪小孩作勞作及玩耍，並沒教導小孩數學或珠、心算，與小S女兒在補習班上課的內容無關，認為女家教的行為最多僅能算在外兼職，並未造成補習班的損害；此外，其他學生家長也證稱女家教未向其遊說，所以認定女家教不構成背信，將女家教不起訴。