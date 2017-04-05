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逆轉勝！指金溥聰通關享特權 劉文雄上訴判免賠

2017-04-05  11:46

〔記者楊國文／台北報導〕《壹週刊》前年報導並拍攝到前國安會秘書長金溥聰與家人赴日旅遊畫面，前立委、親民黨副秘書長劉文雄在電視節目中，公開質疑金溥聰濫用特權通關，在日本由我國駐外公職處理私事，金溥聰提告求償100萬元並登報道歉，劉強調，他是依週刊的報導做出評論，且以疑問句質疑金，金不應亂告人，一審認定定劉未盡合理查證，判劉應賠償金40萬元及登報道歉，高等法院今逆轉改判劉勝，不必賠償。還可上訴。高院尚未公佈判決理由。

此外，當時名嘴汪潔民也和劉文雄同台評論金溥聰，也被金溥聰控告，求償條件和劉一樣，但汪後來已在自己主持的電視節目上公開向金道歉，金因此撤回對汪的告訴。

金溥聰指控，前年4月8日出刊的《壹週刊》以「特偵辦馬獻金案收網，金溥聰全家突離台」為封面標題，內文影射他因涉政治獻金案而神秘出國，內容為杜撰，劉文雄未經查證就在壹電視「正晶限時批」、「壹起來翻轉」節目中，指稱他卸任公職後，仍以特權方式在松山機場通關出境，且在日本由我國駐外公職處理私人事務。

金主張，他當天是採一般國民都可選用的自動通關入境，沒有耍特權，在日本也未被駐外公務人員接待或提供服務，《壹週刊》的報導只稱是「地勤人員幫忙」而非駐日人員，認為劉的批評未經查證，也沒有根據，侵害他名譽權，向士林地院提告要求劉賠償100萬元並道歉。

劉文雄反駁指稱，金溥聰是國家安全會前秘書長，動見觀瞻，卸任後又獲聘為總統府資政，他評論的依據是前年3月名嘴陳敏鳳爆料指金已買8張赴美機票，4月4日金又被拍到出現在日本羽田機場，他再依據週刊的報導而為評論，而且他是用疑問句質疑金，認為金應該綜觀整段言論，不應斷章取義就告人。

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  • 前立委質疑前國安會秘書長金溥聰出國獲通關禮遇，金認為損害其名譽提告求償，一審判劉賠償40萬元及登報道歉，高院今逆轉改判劉勝訴免賠；仍可上訴。（記者楊國文攝）

    前立委質疑前國安會秘書長金溥聰出國獲通關禮遇，金認為損害其名譽提告求償，一審判劉賠償40萬元及登報道歉，高院今逆轉改判劉勝訴免賠；仍可上訴。（記者楊國文攝）

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