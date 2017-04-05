未經查證使用違法醫材 醫師李進良被訴
嘉仕美診所醫師李進良被依違反藥事法起訴。（資料照，記者謝君臨攝）
〔記者謝君臨／台北報導〕英文補教名師徐薇的丈夫、羅比珍妮國際公司負責人江正明等5人，去年才因涉嫌從韓國進口未經衛生福利部核准的「Medikan」拉皮線、隆鼻線等醫材，被台北地檢署依違反《藥事法》起訴；檢調追查後，發現整形名醫李進良的診所未查證就使用違法線材，屬過失犯，北檢今再依違反《藥事法》將李等5人起訴。
另，被懷疑非法輸入線材的「徐薇文化事業」公司，檢方認定罪嫌不足，處分不起訴。
檢調調查，江正明等人涉嫌自101年起，向韓國「Medikan」公司進口拉皮線「Misju」、隆鼻線「Misko」等醫材，而後在徐薇文化公司裁切、分裝後銷售，一支成本約300元的醫材，販售金額卻逾600元，總金額約2300萬元。
此外，江正明等人為躲避查緝，還將帳冊上的醫材以「化妝品」、「保養品」等名目紀錄，企圖魚目混珠，但檢調勘查商品代碼，懷疑販售的皆為羅比自製醫材。
去年3月8日，檢調發動首波搜索行動，約談江正明及陳佳慧、何沛璇2名女員工，訊後諭令江20萬元交保，2名員工請回；3月16日，檢調約談首次未到的業務經理姜琤（已故總統蔣經國御醫姜必寧之女），訊後諭令姜30萬元交保。
同年4月7日，檢調搜索嘉仕美、韓風、米蘭、維格、悠美、安鉑等6家醫美診所，並以犯嫌身分約談李進良等9名醫師，訊後均請回。
被約談的9人中，除了李進良外，另包含變性手術權威、台北榮總重建整型前外科主任方榮煌；有亞洲波神之稱的隆乳名醫洪至正；米蘭時尚主治醫高全祥；米蘭時尚台北館院長洪寬哲；專精自體肋骨鼻型重建手術的張簡仕煌醫師；國際美容微整形醫師尤詡鑫；維格診所院長劉逸鳴；及悠美診所醫師朱芃年。
去年10月，北檢依違反《藥事法》起訴江正明、業務經理姜琤、員工陳佳慧、何沛璇，以及前三軍總醫院醫師高全祥等5人。
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