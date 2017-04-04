公務員嫖妓、養小三還想離婚 法官：不准！
2017-04-04 17:26
〔記者王捷／台南報導〕郭姓公務員30多年前與李姓婦人結婚，當時郭月薪僅9000元，隨著公務員的薪水提高，李女見先生年收入破百萬，原以為生活會更好，沒想到郭男卻變心，天天藉口加班嫖妓，還花光300萬元存款養小三，李女氣得6年不與郭行房，並向親戚說郭男有性病，郭為此一狀告上法院，想與妻子離婚，但法官認為，郭男先有不忠，且個人有性自主權，駁回郭男離婚訴求。
郭男與李女在民國70年代結婚，當時郭男月薪僅9000元，李女在成衣工廠上班，薪水是郭的好幾倍，她不顧家人反對嫁給郭男，還將薪水全都交給郭男管理，替郭男生下3個孩子，沒想到最後郭男竟對她不忠。
判決書指出，李女當庭答辯，成衣廠變成夕陽產業，公務員的薪水卻一直調漲，期間郭男還不斷向她要「家用」錢，約在6年前，她發現丈夫常常天亮了才回家，最後被她發現丈夫常常去嫖妓，夫妻倆大吵一架，沒想到郭男卻回她：「哪個男人不嫖妓，我以後要好好享受人生。」讓她聽了崩潰。
從6年前，李女與丈夫分房睡，也不再有魚水之歡，沒想到郭男竟變本加厲，包養舞廳小姐當小三，幾年下來花光300萬元的存款，沒錢送禮物還向李女伸手要錢，轉頭就到百貨公司買性感內衣、名牌包送小三，至今郭男還常常與其他異性搞曖昧。
李女氣得向親友抱怨郭男，還稱郭男有性病要小心別與郭男接觸，郭男得知後，以6年來未行房以及李女四處毀謗他為由，訴請離婚，不過法官認為，郭男先對妻子不忠，所以衍生後續的狀況，夫妻倆人都有性自主權，所以駁回郭男離婚訴求。
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