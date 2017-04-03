懷疑被前妻新歡撂人揍 狂男砸店還想持刀砍警

2017-04-03 18:43

〔記者余衡／新北報導〕37歲簡姓男子與杜姓妻子離婚後，因懷疑遭前妻曾姓男友日前教唆毆打，今天下午騎乘機車，預藏西瓜刀、鐵鎚、滅火器、大鎖及瓦斯筒等，前往新北市板橋區廣權路曾男所任職之汽車修理廠砸店，還拿出瓦斯筒意圖同歸於盡。

員警劉伊荏獲報趕往，簡男見狀跳上紅色機車一路逃竄，下午3點半左右在土城區中華、中央路口情急自摔，還從置物箱取出西瓜刀作勢揮砍劉員，經劉員開4槍制伏，目前將人、車帶回轄區信義派出所偵辦中。