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懷疑被前妻新歡撂人揍 狂男砸店還想持刀砍警

2017-04-03  18:43

〔記者余衡／新北報導〕37歲簡姓男子與杜姓妻子離婚後，因懷疑遭前妻曾姓男友日前教唆毆打，今天下午騎乘機車，預藏西瓜刀、鐵鎚、滅火器、大鎖及瓦斯筒等，前往新北市板橋區廣權路曾男所任職之汽車修理廠砸店，還拿出瓦斯筒意圖同歸於盡。

員警劉伊荏獲報趕往，簡男見狀跳上紅色機車一路逃竄，下午3點半左右在土城區中華、中央路口情急自摔，還從置物箱取出西瓜刀作勢揮砍劉員，經劉員開4槍制伏，目前將人、車帶回轄區信義派出所偵辦中。

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  • 簡姓男子預藏各式破壞工具。（記者余衡翻攝）

    簡姓男子預藏各式破壞工具。（記者余衡翻攝）

  • 簡姓男子砸毀店家玻璃。（記者余衡翻攝）

    簡姓男子砸毀店家玻璃。（記者余衡翻攝）

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