曾犯姦殺案 惡男出獄連偷15起再判重刑

2017-04-02 11:04

〔記者吳昇儒／基隆報導〕33歲男子蘇浩雄14歲時姦殺女高中生，逃亡4年犯竊盜案被捕才供出殺人犯行，99年判刑11年確定，去年8月出獄後，又在新北市瑞芳地區連犯15件竊盜案，其中12件侵入住宅行竊，觸犯加重竊盜罪，被基隆地方法院判處有期徒刑，合併執行6年10月；另3起觸犯一般竊盜罪，判有期徒刑10月。

檢警調查，蘇男19年前曾因缺錢闖空門，騎著腳踏車於現在新北市瑞芳區閒晃，途經友人住處，進入姦殺友人的16歲姊姊，還搶走被害人身上的240元；甚至將床上的毛髮吞下肚，並用衛生紙擦拭死者下體後丟往窗外滅證，最後帶著凶刀騎腳踏車逃離現場，讓警方查無犯罪證據逍遙法外。

蘇男多年後，因犯下十多起竊盜案件，落網偵訊時向警方自爆犯下姦殺案，案件才曝光，高等法院少年法庭99年更四審，判處蘇男11年有期徒刑，扣除先前在監羈押日期，去年8月出獄。

蘇男出獄後未思改過，不到2個月又開始在瑞芳一帶行竊，專門鎖定門窗未鎖的住家為目標，只要是值錢物品都不放過，連路旁機車鑰匙未拔，也被蘇男竊走代步，2個月內共犯下15件竊盜案。

法官認為，蘇男犯下的15起案件中，有12件是侵入他人住宅行竊，觸犯加重竊罪，應執行6年10月，另未扣案的贓款4萬7千9百元及金戒子、金牌等贓物均沒收；另於雜貨店、宮廟及室外停車空間犯下的三起竊盜案件，則以一般竊盜罪判處有期徒刑10個月，得易科罰金30萬元。