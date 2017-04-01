酒醉「冰的」惹女友不開心 下場就會這樣...
2017-04-01 16:20
〔記者黃良傑／高雄報導〕不能再喝了！曾經酒駕被送辦的陳男，黃湯一下肚就誤事，他酒後在大樓「冰的」（翻桌諧音）喧譁滋擾，還毆打趕來勸阻的友人，被帶回警局上銬管束，劉姓女友趕來陪伴卻怒了，氣到拿衛生紙巴他頭，還揪耳朵告誡，所有員警都被劉女的用心良苦感動。
前金所表示，30日晚接獲大樓保全報案，指轄區有人喝酒滋事還「冰的」，員警趕往處理見陳姓男子（24歲）滿身酒氣，現場桌子還被掀翻，社區住戶抱怨被喧譁聲吵得不得安寧，警方馬上制止並帶回派出所管束。
因陳男喝茫不時掙扎，出現拍桌、敲壁的自傷動作，加上泥醉胡言亂語，警方暫時上銬欲使其冷靜，但使他冷靜的卻是女友。
劉女表示，她和陳男交往1年，去年底男友才因酒駕遭警方移送，這次又發酒瘋，她越說越生氣，拿衛生紙巴男友頭，最後還揪耳訓斥，告誡陳男，「有哪個女朋友能像我對你這麼好」。
劉女還代男友向勸架的友人道歉，對方表示不追究，陳男也發誓以後不敢再酒後失態滋事，乖乖地躺在女友大腿認錯，連警方都看傻眼，果真愛情力量大無比，最後等陳男清醒後，由其簽名「執行管束通知書」並交女友帶回，劉女離開派出所前，還警告男友下次再犯就自己看著辦。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
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