警查獲兩印尼女子賣淫 手機還有吸毒自拍影片

2017-03-31 16:23

［記者鄭淑婷／桃園報導］龜山警分局迴龍派出所員警，30日在桃園市龜山區萬壽路某旅館，發現1名男子帶著2名外籍女子進房，當場查獲2名女子以4500元代價與男客性交易，女子原本推稱是馬來西亞觀光客，因拿不出證明文件，警方清查發現2人分別是23歲、27歲印尼籍逃逸移工，手機內還留有吸毒自拍影片。

30歲魏姓男客供稱，在網路論壇發現性交易資訊後，以通訊軟體直接約在旅館見面，性交易代價4500元；2名女子是逃逸移工，手機內竟留有吸毒自拍影片，2人尿液初篩均呈現安非他命陽性反應，離譜行徑令警方搖頭。警方訊問依違反毒品危害防制條例送辦，性交易部分則依社維法裁罰。

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