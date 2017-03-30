獨家》與父口角竟引爆瓦斯 父子受傷送醫急救
2017-03-30 23:24
［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市八德區永福街一處民宅，今天晚上9點多1樓突然發生瓦斯氣爆，屋內高齡89歲的高姓老翁及其48歲兒子，臉部、四肢多處燒燙傷，老翁傷勢較重、全身有21%二度灼傷，高男全身有9%二度灼傷，消防局獲報出動大湳分隊30名消防人員趕往救援，抵達時現場火勢已熄滅，分別將兩人送往林口長庚醫院及聖保祿醫院。
警、消初步調查，高姓老翁與兒子同住，事發前兩人疑似發生激烈口角，兒子疑似點火引爆1樓廚房裡的瓦斯桶，現場還留有傾倒的瓦斯桶，兩人送醫時意識清醒，急救後並無生命危險，確切原因有待進一步釐清。
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