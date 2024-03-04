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屏東刺青店縱火奪2命！嫌犯起訴 被害家屬：不能輕判

火燒後的刺青店仍保留原狀。（記者葉永騫攝）

火燒後的刺青店仍保留原狀。（記者葉永騫攝）

2024/03/04 05:43

〔記者葉永騫／屏東報導〕去年10月29日屏東市民享路刺青店遭到19歲男子許濸雄潑汽油縱火，造成刺青店黃姓老闆夫妻2人死亡，屏東地檢署在羈押許濸雄4個月後，依殺人、縱火罪嫌起訴，移審屏東地方法院，死者父親說，一想到兒子及兒媳慘死就相當難過，希望法官能夠判死刑，還其公道。

30歲的刺青店黃姓老闆及28歲太太，為人和善，生意不錯，因為19歲的兇嫌許濸雄，不滿刺青要排隊，老闆又拒絕插隊，所以一直賴在店內多日，造成店家困擾，黃姓老闆於是驅趕許嫌離開，引起許嫌心有不甘，趁著清晨4點多，拿汽油到店內潑灑縱火，造成黃姓老闆夫妻傷重死亡，屏東地檢署檢察官偵辦時，許嫌避重就輕，還意圖以精神疾病來避罪，經過羈押4個月後，近日依殺人罪、公共危險罪嫌起訴並移審屏東地方法院審理。

死者黃姓老闆的父親說，兒子及媳婦很努力、很和善，有很好的前途，這樣被毀了，每次想到兒子、媳婦慘死，心中就相當難過，這4個月來心情都難以平復，兇嫌的律師雖然想以精神病來脫罪，並且要以500萬元來和解，但是他不答應，希望法官能夠還其公道，2條人命就因為嫌犯縱火就沒了，法官一定要判死刑！一定不能輕判。

民享路的刺青店為死者租用，火災後內部燒毀的物品房東已清除，但仍然保留火災原狀，房屋仍是焦黑一片，大門則用鐵皮封起來，里長說，這棟房子以前是茶葉店，2年前才變為刺青店，沒想到開沒多久就發生意外，目前都沒有處理完畢。

火災現場仍是焦黑一片，大門口用鐵板圍起來。（記者葉永騫攝）

火災現場仍是焦黑一片，大門口用鐵板圍起來。（記者葉永騫攝）

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