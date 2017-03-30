| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
對病情沒幫助 中監不准阿扁出席李元簇告別式 化學槽車五股翻覆 傳漏4千公升氯化銅 北市松山車禍 驚傳一小女孩被壓在車下 積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 社會

化學槽車五股翻覆 傳漏4千公升氯化銅

2017-03-30  18:06

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市1輛裝著氯化銅的化學槽車今天下午5時許行經五股區御史路與中直路交叉路口時，疑因行駛山路不慎翻覆，導致4千多公升的氯化銅洩漏，暫無傳出人員傷亡。

警消表示，因事故現場為狹窄山路，翻覆的化學槽車導致道路不通，目前已安排警力到場指揮交通，消防人員仍在趕往救援途中。

廣告
  • 新北市五股中直路發生化學槽車翻覆事故，暫無傳出人員傷亡。（翻攝臉書我是五股人）

    新北市五股中直路發生化學槽車翻覆事故，暫無傳出人員傷亡。（翻攝臉書我是五股人）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 化學槽車 化學槽車翻覆 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧迷迭香牛肉
清爽點心✧香橙煎餅
麻辣風✧豆花西米露
世界上最硬食物是？
轉寄

標題：化學槽車五股翻覆 傳漏4千公升氯化銅


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月30日‧星期四‧丁酉年三月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.