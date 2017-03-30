化學槽車五股翻覆 傳漏4千公升氯化銅

2017-03-30 18:06

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市1輛裝著氯化銅的化學槽車今天下午5時許行經五股區御史路與中直路交叉路口時，疑因行駛山路不慎翻覆，導致4千多公升的氯化銅洩漏，暫無傳出人員傷亡。

警消表示，因事故現場為狹窄山路，翻覆的化學槽車導致道路不通，目前已安排警力到場指揮交通，消防人員仍在趕往救援途中。