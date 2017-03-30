「良心」？ 柑仔店竟經營六合彩！

2017-03-30 12:39

〔記者蔡宗勳／朴子報導〕傳統柑仔店經營愈來愈艱困，不少店家吹起熄燈號，嘉義縣朴子市一家諧音為「良心」的雜貨店，六旬老闆娘因家計負擔沈重，只好掛羊頭賣狗肉兼做六合彩組頭，遭警方查獲時悔不當初。

朴子派出所所長黃怡文指出，日前接獲情資指嘉義縣朴子市有宣雜貨店經營六合彩牟利，於是持搜索票前往查緝，在客廳的辦公桌上發現不特定人下注簽單。

警訊時，張姓老闆娘表示因生意愈來愈差，為了養家餬口，照顧耄耋年長者及龐大醫療費用支出，收支無法平衡，才鋌而走險經營六合彩簽賭，

張婦供稱，她於今年3月初起經營六合彩提供不特定人士簽賭，賭法是以香港六合彩號碼為對獎號碼，有俗稱二星、三星等對獎方式，若是對中號碼，賭客就可得到不等倍數之獎金。